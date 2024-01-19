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Новый городской парк появится на одном из участков реорганизуемой промзоны "Южный порт"

11:36
  • пятница
  • 19 января 2024

Площадь парка составит 2 гектара

На одном из участков реорганизуемой промзоны "Южный порт" появится парк площадью 2 га с лабиринтом в форме осьминога, искусственной рекой, танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, парк станет часть проекта жилого комплекса площадью 378 тысяч квадратных метров, который возводится на территории реорганизуемой промзоны "Южный порт".

В парке будет создана речка, вдоль которой появится детская площадка с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами. Благоустройство дополнят несколько тематических парковых зон: с цветниками, лабиринтом в форме осьминога, различными игровыми элементами, навесами для отдыха, площадками для воркаута и работы на свежем воздухе, а также еще одним тематическим пространством для детей.

Благоустройство станет частью проекта ЖК Level Южнопортовая, который строится в северной части района Печатники на Южнопортовой улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что обновленное пространство "Южного порта" станет новым центром городской жизни. Здесь появятся одноименная станция метро, новая магистраль и транспортные развязки.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет в ходе реорганизации заброшенных промзон в столице было построено и введено в эксплуатацию 1115 объектов общей площадью более 38,4 миллиона квадратных метров — 40% всей недвижимости, возведенной в Москве за декаду.

В 2023 году в Москве было благоустроено порядка 80 зеленых зон. В частности, масштабное благоустройство уникального парка "Яуза" завершено на 90%, в порядок привели парк "Долгие пруды". Комфортные зеленые зоны также появились в поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки.

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Проект промзоны "Южный порт"
Проект промзоны "Южный порт"
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