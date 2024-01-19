Еще два украинских БПЛА сбили в Брянской области

Пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника над Брянской областью.

Дроны поразили над Погарским и Унечским районами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По представительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Брянской области украинский БПЛА во время перехвата средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успел сбросить боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. Начался пожар, сейчас огнем объято более тысячи квадратных метров.

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