Гречка стала лидером по снижению цены в России в 2023 году

Сильнее всего подорожали куриные яйца

Сильнее всего цены в 2023 году в России снизились на гречку, картошку и овсянку. Это следует из данных Росстата, на которые ссылается РИА Новости. В 2023 году эти продукты подешевели на 18,8%, 15,8% и 9,6% соответственно.

В пятерку товаров с самым заметных удешевлением также вошли градусники (минус 7,2%), телевизоры (минус 6,4%), мониторы для настольного компьютера (минус 6,2%), вермишель (минус 4,2%).

Ранее Федеральная служба государственной статистики объявила, что за 2023 год куриные яйца оказались рекордсменом ценового роста, подорожав на 61,35%. Однако глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев рассказал, что цены на яйца у российских производителей постепенно стабилизируются.

Президент России Владимир Путин сообщал, что уровень инфляции в стране составляет 7,4%. При этом глава государства выразил надежду на то, что удастся сократить данный показатель.

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