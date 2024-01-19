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Собянин рассказал о современных технологиях, которые используют театры Москвы

11:51
  • пятница
  • 19 января 2024

Успешный спектакль - это сплав режиссерского мастерства, актерского таланта и новейших технологий

В Москве за последние 10 лет обновили 40 театров в рамках национального проекта "Культура". Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр подчеркнул: ремонт ведут по уникальным проектам, которые разработаны специально для каждого объекта.

К примеру, новые возможности появились в зале "Эрмитаж" театра на Трубной. Помимо классического расположения, сцена может превращаться в подиум или даже располагаться посреди зрительного зала.

Сергей Собянин отметил: успешный спектакль - это сплав режиссерского мастерства, актерского таланта и новейших технологий. К концу десятилетия ремонтно-реставрационные работы проведут во всех театральных зданиях, где это необходимо.

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