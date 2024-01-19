Глава российского города поскользнулся возле здания администрации и сломал ногу

Дороги были чищены

Глава ростовского города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись у здания администрации.

Инцидент произошел накануне, чиновник упал по пути от здания администрации до городской думы. Дороги были чищены, Ухин поскользнулся на льду.

"У нас там все почищено и убрано, была замерзшая лужа, он неаккуратно наступил на эту лужу <...> и неудачно упал. Это не производственная травма", - рассказал ТАСС управляющий делами городской думы Алексей Шпильков.

Главе города диагностировали перелом голеностопа со смещением. Telegram-канaл Don Mash пишет, что чиновник проведет на больничном четыре месяца.

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