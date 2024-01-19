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Минобороны Белоруссии: У Минска и Москвы нет врагов

12:35
  • пятница
  • 19 января 2024

В ведомстве рассказали о проекте обновленной военной доктрины

У России и Белоруссии нет врагов, но есть интересы народов и взаимные союзнические обязательства — такие посылы заложены в проекте обновленной военной доктрины. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал белорусский министр обороны Виктор Хренин.
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Политик высказался в адрес "западных псевдоаналитиков, говорунов и просто экстремистов, которые уже почти неделю не умолкают, выдавая различные прогностические сценарии и оценки проекту новой военной доктрины и отношениям Республики Беларусь и Российской Федерации".

Хренин подчеркнул, что Минск в своей политике не оглядывается ни на кого, но вместе с Москвой "у нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства", сообщает РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предупреждал, что "мы сегодня в такой сложной ситуации", что "неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство". Он подчеркнул, что наступивший год обещает стать сложным и "очень шумным", поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сделать его "тихим и спокойным".

Президент России Владимир Путин отметил надежность отношений Москвы и Минска. Путин напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

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