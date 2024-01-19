Речь о фиш энд чипс, для приготовления которого нужна треска или пикша

Если Россия денонсирует соглашение с Великобританией, разрешающее британским рыбакам промысел в Баренцевом море, англичане рискуют остаться без одного из блюд традиционной кухни — жареной рыбы с картофелем (фиш энд чипс). Об этом пишет The Daily Mail.

Издание напоминает, что британские компании в огромном количестве вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску. Лишь в 2023 году британские рыбаки в Баренцевом море добыли более 566 тысяч тонн трески.

Именно из трески и пикши готовят фиш энд чипс, однако "Владимир Путин объявил Великобритании рыбную войну", отмечают британские журналисты.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что для России выгоды от сохранения данного соглашения отсутствуют — последствия при денонсации договора затронут только британских рыбаков. Другие эксперты подтверждают, что у россиян нет причин бояться дефицита или подорожания рыбы в случае разрыва соглашения с Лондоном.

При этом британские власти продолжают недружественные действия в отношении России, в том числе по военной поддержке Украины. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Великобританию от размещения на Украине своих военных. Политик выразил надежду на понимание Лондоном того факта, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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