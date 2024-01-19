Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Под руководством Путина все в стране "изменилось в лучшую сторону"

Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах президента. Об этом она сказала в столице агентству "Москва".

По ее мнению, за последние 20 лет под руководством Владимира Путина все в стране "изменилось в лучшую сторону" и этот процесс "неостановим".

"Я очень хочу, чтобы в нашей стране все было хорошо. Потому что я хочу жить в стабильной стране, мне хочется, чтобы мои дети могли посещать школу, получить образование, мне хочется, чтобы – если вдруг понадобится – было бы нормальное медицинское обслуживание. Все это у меня есть. И все это было не так хорошо 25 лет тому назад", – сказала Донцова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.

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