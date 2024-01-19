ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

12:50
  • пятница
  • 19 января 2024

Под руководством Путина все в стране "изменилось в лучшую сторону"

Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах президента. Об этом она сказала в столице агентству "Москва".

По ее мнению, за последние 20 лет под руководством Владимира Путина все в стране "изменилось в лучшую сторону" и этот процесс "неостановим". 

"Я очень хочу, чтобы в нашей стране все было хорошо. Потому что я хочу жить в стабильной стране, мне хочется, чтобы мои дети могли посещать школу, получить образование, мне хочется, чтобы – если вдруг понадобится – было бы нормальное медицинское обслуживание. Все это у меня есть. И все это было не так хорошо 25 лет тому назад", – сказала Донцова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Дарья Донцова
Дарья Донцова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.