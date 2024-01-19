Стало известно о последствиях для проводницы, выбросившей кота из поезда

Пассажир нарушил правила перевозки животных

Выбросившей из поезда в Кирове кота проводнице не грозит наказание по уголовной статье.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал адвокат Дмитрий Рощин. Наказания по УК здесь не может быть, так как у проводницы не было злого умысла.

"Самоуправства здесь тоже нет, проводник не допустил превышения должностных полномочий, наоборот, у проводника есть полномочия предпринимать меры по поддержанию порядка в вагоне", - сообщил юрист.

Пассажир поезда нарушил правила перевозки домашнего животного, которые в пути должны находиться в переноске.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, заявил, что проводнице может грозить уголовная ответственность, если кот погибнет на улице.

Всё зависит в данном случае от степени ущерба, которое животное понесло в результате этих действий. Если травмы, это одно. Если гибель, то можно вести речь и о наступлении уголовной ответственности", - сообщил он в беседе с "Говорит Москва".

Депутат отметил, что проводница повела себя непрофессионально, РЖД необходимо провести работу со своим сотрудником. Животное не могло из ниоткуда появиться в поезде, он в любом случае был чей-то.

"Это все равно, что нечаянно человека ссадить с поезда или имущество чужое выбросить из вагона, потому что тебе показалось, что оно ничье", - возмутился Бурматов.

Инцидент с Твиксом произошел на прошлой неделе. Хвостатый ехал по специальному билету в сопровождении родственника хозяина с Урала в Санкт-Петербург. В какой-то момент кот выбрался из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница провела перекличку и, не найдя хозяина, высадила его из вагона на мороз в городе Киров.

Полиция в действиях проводницы правонарушений не нашла, так как ситуация произошла из-за невнимательного отношения к Твиксу его сопровождающего.

К поискам кота подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Хозяйка Твикса сообщила, что будет добиваться увольнения проводницы, но еще не решила, будет ли подавать гражданский иск в суд.

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