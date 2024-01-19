ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пострадавшие при теракте против Татарского подали иски на 50 млн рублей

12:57
  • пятница
  • 19 января 2024

Иски заявили более 20 человек, в том числе мать погибшего военкора

Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), заявили иски к подсудимым по делу в совокупности на 50 миллионов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 19 января.
Кураторы следили за Треповой* с помощью автомобильного GPS-трекера

В частности, с Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая вручила Татарскому статуэтку с взрывчаткой, просят взыскать более 41 миллиона рублей в качестве компенсации морального и имущественного вреда. Истцами выступает 21 человек, включая мать погибшего военкора.

Также иски предъявлены Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в укрывательстве Треповой, сообщает "Интерфакс".

В ноябре 2023 года суд в Санкт-Петербурге продлил арест Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Она пробудет под стражей до 18 апреля 2024 года, хотя защита просила отпустить ее под домашний арест. Обвиняемая на судебном заседании держалась спокойно, даже апатично. Свою вину Дарья Трепова признала частично.

Руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Есенина Ольга Воронова заявила, что Трепова оказалась под воздействием технологий управления поведением человека, используемых западными спецслужбами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.