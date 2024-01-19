Пострадавшие при теракте против Татарского подали иски на 50 млн рублей

Иски заявили более 20 человек, в том числе мать погибшего военкора

Потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), заявили иски к подсудимым по делу в совокупности на 50 миллионов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 19 января.

В частности, с Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая вручила Татарскому статуэтку с взрывчаткой, просят взыскать более 41 миллиона рублей в качестве компенсации морального и имущественного вреда. Истцами выступает 21 человек, включая мать погибшего военкора.

Также иски предъявлены Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в укрывательстве Треповой, сообщает "Интерфакс".

В ноябре 2023 года суд в Санкт-Петербурге продлил арест Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Она пробудет под стражей до 18 апреля 2024 года, хотя защита просила отпустить ее под домашний арест. Обвиняемая на судебном заседании держалась спокойно, даже апатично. Свою вину Дарья Трепова признала частично.

Руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Есенина Ольга Воронова заявила, что Трепова оказалась под воздействием технологий управления поведением человека, используемых западными спецслужбами.

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