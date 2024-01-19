В России запустят полностью беспилотный поезд

О таких планах рассказал глава РЖД

"Российские железные дороги" запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал руководитель компании Олег Белозеров.

Как уточнил Белозеров, летом в РЖД собираются запустить поезд с беспилотным вождением на уровне 3А, а полностью беспилотный состав — поезд с наивысшим четвертым уровнем автоматизации — планируется запустить в 2026 году.

Как пояснил глава РЖД, полностью замещенный электропоезд, который и станет беспилотным, "буквально сейчас появился, и мы, соответственно, на него сейчас навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", сообщает РИА Новости.

Ранее в России появился первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка". В РЖД сообщали, что поезд по результатам народного голосования было решено назвать "Финист". Первый такой состав совершил 28 декабря рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Глава государства Владимир Путин на совещании по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей отмечал, что на востоке России появляются тысячи километров новых железных дорог, с каждым годом транспортная доступность региона значительно возрастает.

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