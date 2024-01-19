ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России запустят полностью беспилотный поезд

13:12
  • пятница
  • 19 января 2024

О таких планах рассказал глава РЖД

"Российские железные дороги" запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал руководитель компании Олег Белозеров.

Как уточнил Белозеров, летом в РЖД собираются запустить поезд с беспилотным вождением на уровне 3А, а полностью беспилотный состав — поезд с наивысшим четвертым уровнем автоматизации — планируется запустить в 2026 году.

Как пояснил глава РЖД, полностью замещенный электропоезд, который и станет беспилотным, "буквально сейчас появился, и мы, соответственно, на него сейчас навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", сообщает РИА Новости.

Ранее в России появился первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда "Ласточка". В РЖД сообщали, что поезд по результатам народного голосования было решено назвать "Финист". Первый такой состав совершил 28 декабря рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Глава государства Владимир Путин на совещании по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей отмечал, что на востоке России появляются тысячи километров новых железных дорог, с каждым годом транспортная доступность региона значительно возрастает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Поезд
Поезд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.