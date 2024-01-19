Москвичи на Крещение окунулись в проруби

Приходить верующие начали еще накануне вечером, даже сильный снегопад не помешал

Этот день объединяет всех православных. Сегодня с самого утра люди приходят в храмы за особой крещенской водой, которую пьют потом по чуть-чуть в течение года. В крещенский сочельник в храмах прошли торжественные молебны. Верующие крестным ходом направлялись к иорданям - купелям, символизирующим воды реки Иордан, в которой крестили Иисуса.

Первым окунуться в купель решает митрополит Сергий, настоятель храма Живоначальной Троицы в Останкине. Следом за ним - все остальные. Спустя несколько часов после начала купаний число желающих окунуться в студеную воду только увеличивается, но больших очередей к купелям, как раньше, не было.

Дворцовый останкинский пруд - традиционно популярное место в крещение. Здесь собираются сотни верующих. Сегодня не исключение. Людей много, даже несмотря на суровую погоду. На улице и правда не очень комфортно. Ведь вместо крещенских морозов пришли снегопады и пронизывающий ветер.

Волю и стойкость проявляли все - от детей до пожилых. Окунались в купели и целыми семьями. Для многих это уже традиция. Для некоторых же купание в ледяной воде - возможность преодолеть себя, проверить организм на прочность. За адреналином на Останкинский пруд пришел и марокканец Николя. Это его первое крещенское купание.

Даже физически крепким людям врачи советуют долго на холоде не находиться. Чтобы ничто не испортило праздник, на улице дежурили сотрудники скорой помощи и спасатели, были организованы пункты обогрева.

"Купели максимально комфортно оборудованы. Это нескользящая поверхность, чтобы люди не поскользнулись. Перед этим были заборы воды", - рассказал государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кожуров.

Считается, что крещенская вода обладает целебными свойствами, особой энергетикой. А сам обряд омовения верующие называют очищением души.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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