Собянин открыл новое здание школы № 2122 в Новой Москве

Знания здесь получают ученики с 1 по 7 классы

Пятиклассники в азарте. Ни на что не отвлекаясь и не выпуская из рук инструменты, аккуратно выполняют задание учителя. Делают табурет. Станки - фрезерный, токарный - тоже есть, но них пока смотрят в придыханием. Когда разрешают выполнить простейшие действия - явно горды собой.

Этот учебный год ученикам школы № 2122 явно запомнится. Ведь после новогодних праздников они попали не в школу, а в супершколу. Где не только интересно учиться, но и комфортно. Кабинеты - функциональные и продуманные, оборудованные по последнему слову техники. Учителя не скрывают улыбок - в новом здании открылись и новые возможности.

"Мы очень долго ждали такого замечательного помещения, потому что, к сожалению, до этого мы могли только руками шить и готовили только дома, а сейчас у нас есть все, чтобы девочки здесь по группам коллективно приобщались к домашнему труду", - рассказала учитель технологии и ИЗО школы № 2122 им. О.А. Юрасова Наталья Гаврина.

Скоротать время на перемене можно за игрой в теннис. Если нужна тишина - предусмотрена зона для рекреации. Партия в шахматы - тоже вариант.

В четырехэтажном здании получают знания ученики с 1 по 7 классы. Причем можно задержаться и после уроков - для учеников доступны кружки и секции. Сам процесс обучения соответствует московскому образовательному стандарту. Мэр Москвы Сергей Собянин, поздравив педагогический коллектив школы и учеников с новосельем, поинтересовался, помогает ли сервис МЭШ в подготовке к уроку. Ответ утвердительный. Освобождается много времени.

Впечатляет так называемая материальная база. С помощью цифровых технологий по плечу любой школьный проект. Информационный центр с медиатекой, спортивные и актовый залы, ИТ-полигон. Возможности последнего поощряют развитие навыков в области 3D-моделирования, робототехники и программирования. Кружков - почти семь десятков. Есть даже театральный. Новок здание школы и старый корпус в перспективе соединят переходом.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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