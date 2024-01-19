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"Бал прессы" прошел в столице

15:04
  • пятница
  • 19 января 2024

Он приурочен к профессиональному празднику журналистов

В Москве прошел 34-й "Бал прессы". Он приурочен к профессиональному празднику журналистов - Дню российской печати.

На торжественные прием съехались корреспонденты, редакторы, известные государственные деятели, представители различных министерств и ведомств, руководители федеральных и столичных СМИ.

Самых достойных представителей профессии наградили. Особое почести достались журналистам, освещающих ход специальной военной операции.

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"Бал прессы" в Москве
"Бал прессы" в Москве
"Бал прессы" в Москве
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