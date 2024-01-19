"Бал прессы" прошел в столице

Он приурочен к профессиональному празднику журналистов
В Москве прошел 34-й "Бал прессы". Он приурочен к профессиональному празднику журналистов - Дню российской печати.
На торжественные прием съехались корреспонденты, редакторы, известные государственные деятели, представители различных министерств и ведомств, руководители федеральных и столичных СМИ.
Самых достойных представителей профессии наградили. Особое почести достались журналистам, освещающих ход специальной военной операции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"