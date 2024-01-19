Реставраторы восстановили старинную обувь, найденную в центре Москвы

Такие находки - редкость, ведь то, что носится на ногах, редко переживает даже своего владельца

Три века назад в Кожевенной слободе с утра до вечера вполне довольные жизнью ремесленники выделывали кожу и шили обувь для всех сословий и любого времени года. Какую именно - можно увидеть благодаря невероятной удаче московских археологов. Они впервые в одном месте нашли так много предметов из кожи. Правда, состояние многих из них оставляет желать лучшего.

Даже до реставрации древний ботинок поражает своей элегантностью, ортопедической подошвой и легко узнаваемыми очертаниями современных кроссовок. Эксперты особо впечатлительных успокаивают: во-первых, мода циклична. Во-вторых, богатые люди никогда на своей обуви не экономили.

"Ботиночки такого типа с эластичными вставками - это недешевая вещь, естественно. Это городские жители. Причем это средние и богатые слои могли такие носить. В России такие вещи могли появиться не ранее, чем в 1860-е - 1870-е годы", - отметил Назим Мустафаев, коллекционер обуви.

Кто и когда здесь сшил первый ботинок, доподлинно неизвестно. Но о людях он точно заботился. Слобода располагалась именно там, где ядовитые стоки уже не могли отравить проточную воду.

"Здесь еще у нас со средневековья московского, скажем так, начиналась история именно кожевнической деятельности. Кожевенные заводы московские здесь так и продолжили существовать.И до революции, и в раннюю советскую эпоху", - указала экскурсовод и лектор Екатерина Слепова.

Кроме ботинок, нашли еще и теплые чуни из ткани. А также кожаные башмаки и шлепки, похожие на нынешние балетки. Правда, реставраторам пришлось очень сильно потрудиться - они не меньше года восстанавливали всю эту обувь буквально по кусочкам. Результат того стоил. Полным откровением является то, что в 18 веке такие роскошные по нынешним меркам кожаные сапоги в приличном обществе лучше было не показывать.

"В 18 веке, скажем, кожаная обувь - это скорее признак не богатства и знати, а наоборот. Это признак человека работающего. Вынужденного работать. Потому что вся знать носила тканевую обувь, и она считалась более ценной", - продолжил Мустафаев.

Исследователям предстоит ответить и на другие важные вопросы. Кто и почему в те далекие времена выкинул столько добра?

"Если, например, верх был сильно изношен, сапог мог превратиться в ботинок. Ботинок мог превратиться в домашние туфли. Естественно, дорогой предмет люди старались использовать по максимуму", - отметила также Слепова.

"Пока ученые докапываются до истины, в Музее Москвы ждет целый ряд новых интереснейших артефактов. В его фонды очень скоро поступят найденные столичными археологами изящные мужские запонки, древняя костяная зубная щетка, нетронутые временем стремена и детские игрушки. 16-й век", - рассказал Леонид Кондрашов, первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы.

Удивительная история древнего и вечно молодого города.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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