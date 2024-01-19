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Власти Евпатории объяснили громкие звуки в городе

13:38
  • пятница
  • 19 января 2024

Причин для беспокойства нет

В Евпатории планируется проведение учений, в связи с этим в городе могут раздаваться громкие звуки. Об этом в пятницу, 19 января, рассказала руководитель городской администрации Елена Демидова.
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Как написала Демидова в своем Telegram-канале, армейские учения проводятся на близлежащем полигоне. Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки.

В Крыму с апреля 2022 года сохраняется "желтый" уровень террористической опасности. Глава региона Сергей Аксенов объяснил его введение необходимостью исключить провокации пособников киевского режима. Крымчан призвали проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Действие этого режима неоднократно продлевали для обеспечения безопасности и антитеррористической защиты населения региона. В феврале 2023 года было решено пролонгировать "желтый" уровень опасности на неопределенный срок, до распоряжения о его отмене.

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