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В Кремле рассказали об участии Путина в крещенских купаниях

13:40
  • пятница
  • 19 января 2024

Президент окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 января, традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Как отметил спикер Кремля, многие журналисты интересовались с утра, принимал ли российский лидер участие в крещенских купаниях.

Песков подтвердил, что "традиционно он (Владимир Путин) это сегодня утром сделал по случаю Крещения", сообщает РИА Новости.

В Москве при подготовке к крещенским купаниям обустроили 46 специализированных площадок с соблюдением всех установленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Рядом с ними организовали дежурство спасателей, медиков и сотрудников полиции.

Специалисты напомнили о мерах предосторожности, необходимых при погружении в прорубь. К крещенским купаниям необходимо готовиться, поскольку на резкий перепад температуры организм может отреагировать по-разному.

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