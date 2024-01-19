В Кремле не считают события в Башкирии массовыми беспорядками

Это внутреннее дело республики

В Башкирии нет массовых беспорядков, есть только отдельные проявления мнения граждан.

Так в Кремле прокомментировали ситуацию в республике, где после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом – прим. ред.) начались народные волнения.

"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Произошедшее в Башкирии является прерогативой местных властей и правоохранительных органов, подчеркнул представитель Кремля.

Беспорядки в башкирском городе Баймаке начались после вынесения приговора местному экоактивисту Фаилю Алчинову по делу о возбуждении ненависти либо вражды по национальному признаку. Суд приговорил его к четырем годам колонии.

В ходе беспорядков пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Нескольких участников акций арестовали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о беспорядках и о применение насилия в отношении представителя власти.

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