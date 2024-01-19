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Песков напомнил Аргентине об очереди на вступление в БРИКС

14:12
  • пятница
  • 19 января 2024

Новый аргентинский президент отказался от вступления в БРИКС

В мире сформировалась достаточно большая очередь стран, "желающих ассоциироваться с БРИКС". Такое заявление сделал в пятницу, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ Аргентины примкнуть к этому объединению.
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По словам представителя Кремля, решение Буэнос-Айреса вызывает сожаление, однако Москва уважает суверенное право Аргентины самостоятельно определять свою внешнюю политику.

Песков также подчеркнул, что "многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам", сообщает РИА Новости.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что его приход к власти приведет к отзыву заявки страны на вступление в БРИКС. Однако глава аргентинского МИД Диана Мондино пообещала, что этого не произойдет, поскольку подобный разрыв "не имеет ни смысла, ни логики".

Член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил, что отказ правительства Аргентины от присоединения к БРИКС может негативно повлиять на экономический потенциал этой страны.

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