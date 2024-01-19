Песков опроверг обсуждение Путиным и Макроном французских наемников в ВСУ

Этим занимаются дипломаты

Россия и Франция не обсуждают на высшем уровне появление французских наемников среди украинских военнослужащих и боевиков. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ситуация лишь подтверждает ранее делавшиеся Москвой заявления о присутствии иностранных наемников на Украине. Он напомнил, что Россия неоднократно указывала на то, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников.

Что касается участия французских наемников в боях за Вооруженные силы Украины, "на высшем уровне никаких предложений провести беседу не было", обсуждение этого вопроса ведется на уровне дипломатов, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии официально обратятся к Национальному собранию Франции в связи с направлением граждан этой страны в качестве наемников на Украину. Политик напомнил, что во Франции наемничество запрещено законом.

Париж продолжает оказывать Киеву военную поддержку. Французский президент Эмманюэль Макрон анонсировал визит на Украину в феврале, а также пообещал, что Франция отправит украинским военным 40 ракет SCALP и "сотни бомб".

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