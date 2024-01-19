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В Хабаровске задержали пособника украинских спецслужб

14:40
  • пятница
  • 19 января 2024

Мужчина собирал данные об используемых российской армией радиочастотах

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб.

Как сообщили в ведомстве, мужчина собирал данные об используемых российской армией радиочастотах, а также информацию о российских солдатах, участвовавших в спецоперации.

Установлено, что задержанный по поручению своих кураторов планировал физическое уничтожение военнослужащих, дислоцированных на территории Хабаровского края. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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