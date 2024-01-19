В Хабаровске задержали пособника украинских спецслужб

Мужчина собирал данные об используемых российской армией радиочастотах
В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб.
Как сообщили в ведомстве, мужчина собирал данные об используемых российской армией радиочастотах, а также информацию о российских солдатах, участвовавших в спецоперации.
Установлено, что задержанный по поручению своих кураторов планировал физическое уничтожение военнослужащих, дислоцированных на территории Хабаровского края. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"