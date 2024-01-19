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Песков объяснил высокий уровень доверия россиян Путину

15:02
  • пятница
  • 19 января 2024

Показатель стабильно высок, подчеркнули в Кремле

Уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину стабильно высок. Такое заявление сделал в пятницу, 19 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Как подчеркнул спикер Кремля, уровень поддержки российского лидера на протяжении многих лет остается высоким, поскольку "при наличии все-таки неизбежных проблем люди чувствуют на себе результаты" его работы во главе государства.

Даже когда "накатывают пандемии, накатывают экономические кризисы, накатывают разные санкции", благодаря "круглосуточной зачастую работе удается обеспечивать поступательное развитие страны", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия полностью выполняет свои обязательства перед гражданами, даже несмотря на рост расходов на оборону. По словам российского лидера, "можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше, но то, что государство обещает публично, то исполняется".

Решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, будет посвящена работа правительства, в ходе которой оно должно актуализировать национальные проекты. Предложения предписано представить к началу июня 2024 года.

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