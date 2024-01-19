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Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии

14:50
  • пятница
  • 19 января 2024

И штраф в 800 тысяч рублей

Обвинение запросило для Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.) 28 лет колонии по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Также прокурор попросила суд назначить Треповой штраф в 800 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что пострадавшие при теракте, в том числе мать погибшего Татарского, подали иски на 50 миллионов рублей.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

В ходе расследования было установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы. По этому делу разыскивается гражданин Украины Юрий Денисов, который следил за Татарским и позже передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.

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