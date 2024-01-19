Росздравнадзор опроверг проблемы с ремонтом медицинского оборудования

Ведомство контролирует ситуацию

Уход с рынка медицинского оборудования организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта аппаратуры и приборов. Такое заявление сделала в пятницу, 19 января, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Она пояснила, что лицензии не обновили компании, которые не могут на должном уровне обеспечивать техническое обслуживание медтехники. При этом крупные иностранные производители не занимаются сервисом медицинского оборудования напрямую — это делают российские дистрибьюторы и иные сервисные организации в нашей стране, сообщает РИА Новости.

И вот как раз эти лицензиаты в рамках длительного 30-месячного переходного периода успешно переоформили лицензии. Для не успевших переоформить лицензию организаций препятствий нет.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой процесс импортозамещения в сфере производства медицинских препаратов и оборудования. Премьер подчеркнул необходимость обеспечить качество и доступность лекарств в аптеках, больницах, поликлиниках.

Также Мишустин указывал, что необходимо максимально локализовать производство медицинского оборудования и расходных материалов для системы здравоохранения в России.

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