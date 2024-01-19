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Росздравнадзор опроверг проблемы с ремонтом медицинского оборудования

15:20
  • пятница
  • 19 января 2024

Ведомство контролирует ситуацию

Уход с рынка медицинского оборудования организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта аппаратуры и приборов. Такое заявление сделала в пятницу, 19 января, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
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Она пояснила, что лицензии не обновили компании, которые не могут на должном уровне обеспечивать техническое обслуживание медтехники. При этом крупные иностранные производители не занимаются сервисом медицинского оборудования напрямую — это делают российские дистрибьюторы и иные сервисные организации в нашей стране, сообщает РИА Новости.

И вот как раз эти лицензиаты в рамках длительного 30-месячного переходного периода успешно переоформили лицензии. Для не успевших переоформить лицензию организаций препятствий нет.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой процесс импортозамещения в сфере производства медицинских препаратов и оборудования. Премьер подчеркнул необходимость обеспечить качество и доступность лекарств в аптеках, больницах, поликлиниках.

Также Мишустин указывал, что необходимо максимально локализовать производство медицинского оборудования и расходных материалов для системы здравоохранения в России.

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