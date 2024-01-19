В избирательном штабе Путина работает круглосуточная горячая линия

Выборы президента пройдут в марте

В избирательном штабе Владимира Путина работает круглосуточная горячая линия и общественная приёмная. Каждый может передать предложения и пожелания.

Действующий президент идёт на выборы как самовыдвиженец. Несколько дней назад в поддержку Путина было собрано более 2,5 миллиона подписей. Но пока процедура продолжается, волонтёры работают в том числе и в самых удаленных уголках страны. Уже на следующей неделе бланки передадут в Центризбирком.

Выборы президента пройдут в марте: голосование с 15 числа, основной день — 17. Помимо Владимира Путина, в президентской кампании участвуют 10 человек. Восемь от политических партий, в их числе трое от парламентских, зарегистрированы. По закону, им не нужно собирать подписи для регистрации.

Это Владислав Даванков - единый кандидат от Новых людей и Партии Роста. А также Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

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