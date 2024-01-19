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Режим ЧС введен в Новосибирске из-за аварий на теплосетях

15:35
  • пятница
  • 19 января 2024

Десятки домов остались без отопления

Несколько крупных аварий на теплосетях оставили без отопления десятки домов и соцучреждений в левобережной части Новосибирска. Городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Температура воздуха в регионе колеблется от минус 15 до минус 25 градусов. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram, события в зоне аварии системы теплоснабжения Ленинского района развиваются по плохому сценарию. Когда начали заполнять систему после ремонта одного прорыва теплотрассы, обнаружился новый дефект трубопровода на улице Петропавловской.

За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Губернатор провел внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Объявлен режим ЧС регионального уровня: это позволит привлечь максимальное количество сил и средств для оперативного устранения аварийных ситуаций и их последствий.

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