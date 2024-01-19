Дипломат был вызван на Смоленскую площадь накануне

Посол Франции в Москве Пьер Леви сегодня побывал на Смоленской площади. Он был вызван в наш МИД в связи уничтожением французских боевиков в Харькове.

Российское Министерство обороны сообщило, что было ликвидировано более 60 "солдат удачи", свыше 20 ранены. Большинство из них - французы. Но внешнеполитическое ведомство Пятой республики, несмотря на множество свидетельств присутствия наемников из этой страны в рядах ВСУ, открещивается от соотечественников, воевавших в украинских подразделениях.

В министерстве заявили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".

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