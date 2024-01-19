ЕС начал обсуждать новый пакет санкций против России

Предыдущие ограничения навредили самой Европе

Евросоюз никак не угомонится с санкциями в отношении нашей страны. По информации западных СМИ, Брюссель готовит 13-й пакет ограничений. Предыдущие 12 уже доказали их бесполезность - вопреки или благодаря им российская экономика лишь растет. Но чиновникам в европейских столицах всё ещё кажется, что это эффективный механизм. Различные видения посещают и президента США Джо Байдена.

Мероприятие в Северной Каролине не предвещало беды. Байден держался молодцом. Много шутил, рассказывая про неоспоримое американское лидерство. В общем, все шло штатно, пока американский президент не вспомнил вдруг про сенатора Росс:

"Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался. Поэтому она ушла. Она не может быть здесь. Это все неправда. Я перепутал. Она в Вашингтоне сейчас".

СМИ, подконтрольные демократам, этот казус предпочли не заметить. А вот республиканская пресса потопталась на Байдене по полной. Впрочем, ему не привыкать, учитывая, что подобные конфузы для американского президента - норма. Ему постоянно что-то кажется. Это, вероятно, относится и к санкциям, которые Запад ввел против России. В Белом доме уверены, что они очень эффективны. На деле же, не без сожаления констатирует издание "Ньюсвик", все совсем по-другому.

"С февраля 2022 года по февраль 2023 года западные страны ввели против России беспрецедентные по масштабам санкции со времен Второй мировой войны. Однако и это не дало желаемого результата и вызвало лишь умеренную рецессию в 2022 году, которую россияне быстро преодолели. В то же время дела у тех, кто накладывал санкции на Москву, складываются хуже, чем у России. В 2023 году экономика США выросла на 2,4%, в то время как экономика Германии сократилась, а в ЕС в целом рост составил менее 1%", - пишет издание.

И это лишь начало затяжной рецессии, говорят специалисты, в которую вот-вот погрузится вся еврозона. Впрочем, верить в это тамошние политики категорически не хотят, продолжая тратить миллиарды на бесполезный проект "Украина". При этом уже и западная пресса признает тот факт, что шансов на победу у киевского режима нет никаких. И пора договариваться. Однако команду Зеленскому, судя по всему не дают, подпитывая его надежду на продолжение помощи со стороны западных стран и НАТО, руководство которого тоже твердит, что всё идёт по плану.

Тем не менее, этот маховик вранья и лжи продолжают раскручивать, пытаясь убедить европейцев в том, что, если Украина проиграет, русские на этом не остановятся и пойдут дальше. Так что вместо выражения своего недовольства из-за инфляции и упавшего уровня жизни, ответственный житель ЕС, призывают генералы НАТО, обязан закусить удела и готовиться к войне.

"В нашем обществе нет понимания того, что на войне должны уметь действовать не только военные. В это будет вовлечено всё общество, нравится нам это или нет. У вас всегда должна быть вода. Вам нужно иметь радио на батарейках. Вам нужен фонарик на батарейках, чтобы быть уверенным, что вы сможете пережить первые 36 часов", - говорит Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО.

Впрочем, Роб Бауэр все-таки уточняет, что война с Россией начнется не завтра. А, может быть, через 20 лет. Но готовиться все равно нужно, перестраивая экономику на военные рельсы. Потому как сейчас даже покрыть потребности Украины в снарядах Европа не может. США же от этого конфликта, пишет издание "Политико", постепенно отдаляются, что, конечно, пугает и европейцев, и, прежде всего, Киев.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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