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Экс-глава Минобороны Украины назвал фатальную ошибку ВСУ

15:40
  • пятница
  • 19 января 2024

Андрей Загороднюк предостерег украинских военных от неверных действий

Переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) в активную оборону станет фатальной ошибкой. Такое мнение высказал бывший глава украинского Министерства обороны Андрей Загороднюк.

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В интервью The Financial Times экс-министр предупредил, что концентрация украинской армии на обороне без наступательных действий будет означать передачу инициативы в руки Вооруженных сил России.

Подобные действия окажутся ошибкой исторического масштаба, подчеркнул Загороднюк.

Ранее профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер назвал смешной мысль о том, что Вооруженные силы Украины смогут удержать оборону в 2024 году и тем более перейти в наступление против российской армии. Он не поверил в способность США и их союзников к 2025 году обучить и вооружить украинскую армию так, чтобы она смогла противостоять России.

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос отмечал, что ВС России располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. Благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов российские войска достигают тактических успехов, признал отставной военный.

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