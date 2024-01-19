ЕС не смог согласовать бюджет нового фонда помощи Украине

Ежегодно предлагается аккумулировать в фонде 5 миллиардов евро

Государства — члены Евросоюза обсуждают создание нового фонда для военной поддержки Украины. Об этом в пятницу, 19 января, рассказали информированные источники.

Как сообщает Bloomberg, пока достичь компромисса по новому фонду не удалось, так как требуется единогласное решение. Члены ЕC не смогли согласовать его ежегодный бюджет в объеме примерно 5 миллиардов евро.

Ранее источники отмечали, что канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от ЕС увеличить помощь Украине из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным, если на выборах американского президента одержит победу Дональд Трамп.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе придется в ближайшее время принять новые решения, чтобы не допустить победу России в ее спецоперации на Украине. Подобный исход, по словам Макрона, "будет означать, что правила международного порядка, которые мы определили, можно больше не соблюдать".

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