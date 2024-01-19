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ФСБ задержала под Белгородом украинца за контрабанду военной продукции

15:51
  • пятница
  • 19 января 2024

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы

Гражданина Украины задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Белгородской области. Заведено уголовное дело по статье о контрабанде.

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Как сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области, задержанного обвиняют в незаконной перевозке на территорию Украины комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика". Установлена его причастность к организации незаконного перемещения деталей в Незалежную – как говорится в пресс-релизе, "в интересах предприятий оборонного

Уголовное дело на гражданина Украины возбуждено по статье "Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения". Контрабандист может провести ближайшие 7 лет в местах лишения свободы, передает РИА Новости.

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