Социальная эволюция: почему одиночество стало мировой проблемой

Масштаб проблемы колоссальный

Одиночество - не меньшая угроза для будущего человечества, чем любой, даже самый горячий, конфликт. По сути, теперь это признано официально Всемирной организацией здравоохранения, которая сочла необходимым создать международную комиссию по одиночеству. По данным главного санитарного врача США Вивека Мурти, вред от отсутствия общения такой же, как от выкуривания 15 сигарет в день, и даже больше, чем от ожирения и недостаточной физической активности. Сейчас уже каждый четвертый пожилой человек в мире находится в социальной изоляции. В многомиллионной и сверхнаселённой Японии есть даже целый слой людей, ни с кем не общающийся, и это далеко не только старики.

Задача "выжить" в длинные новогодние праздники выполнена! Новая цель – войти в полноценный "рабочий режим". Не случайно психологи называют январь одним из самых сложных месяцев года. На смену веселью, конфетти и ярким огням пришли серые будни. Праздничная статистика, впрочем, тоже оптимизма не внушает. Почти треть всех российских мужчин и четверть женщин Новый год встретили в одиночестве. Оно, отмечают социологи, так или иначе тяготит 54% опрошенных россиян, чаще женщин.

"Человек - это социальное существо. И он совершенно не заточен под то, чтобы быть один. Для человека одиночество - это не естественное состояние. Если человек долго живёт один, то могут начаться разные психосоматические заболевания и вообще разные заболевания, которые связаны с тем, что человек живёт в каком-то смысле ненормальном режиме для себя", - рассказала психолог Наталья Панфилова.

Масштаб проблемы колоссальный! В Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии каждый третий живёт в одиночестве. В США ситуация еще хуже.

Её прямое следствие - депрессия, сердечно-сосудистые заболевания и высокая вероятность раннего начала деменции. Не говоря уже о том, что, согласно исследованию Калифорнийского университета, случаев внезапной смерти у одиноких людей на 26% больше, чем у тех, кто не чувствуют себя таковым.

"Люди часто приходят на прием к врачу с теми или иными жалобами на состояние. Но мало кто замечает, что истинная их причина – одиночество. Сейчас практически каждый второй американец чувствует себя одиноким", - заявил Вивек Мёрти, главный санитарный врач США.

И в этом, кстати, они похожи с россиянами. При том, что одиноко проживающих у нас лишь 10 миллионов, приводит данные ВЦИОМ. А вот одиноким чувствует себя каждый второй.

Это то, что психологи называют "одиночеством в толпе". Человеку элементарно не с кем поговорить, а самые близкие люди, супруги или дети и родители, живут как чужие люди. Не говоря уже о неполных семьях. "Выметать сор из избы" – то есть обращаться к специалистам с этой проблемой не принято. А ведь порой одного лишь разговора "по душам" достаточно, чтобы всё встало на свои места. Так что у российского одиночества всё же есть своя национальная специфика. А вот то, что в классической литературе называлось красивым словом "хандра", свойственно скорее японцам. К 2040 году примерно половина всех семей Страны восходящего солнца будут состоять из одного человека. Такова обратная сторона стремительного старения нации.

Для такой смерти даже специальное название придумали "кодокуси". Местные префектуры несут колоссальные затраты на кремацию. 60 000 урн сейчас хранятся на муниципальных складах. Забрать их попросту некому. Но такая перспектива пугает не всех. В обществе настоящий бум "механической любви"! Реальным людям всё больше пожилых японцев предпочитают роботов. Они не говорят лишнего, всегда в хорошем настроении, а еще у них никогда не болит голова.

И если здесь есть хоть какая-то коммуникация, то добровольным отшельникам – хикикомори - вообще никто не нужен. Их только, по официальным подсчетам, в Японии полтора миллиона.

Всё это явная девиация, уверены специалисты. Коллективным животным от Homo sapiens до мушек-дрозофил жизненно необходимо общение. Без него мыши страдают диабетом, у макак начинаются психические отклонения, а сайгаки умирают от тоски. И ведь одиночество не какая-то "причудливая национальная особенность молодых японцев", а глобальная психологическая проблема.

И это еще один парадокс современного общества. Благодаря интернету мы стали ближе друг к другу, но одновременно и отдалились. Навыки живого общения постепенно сходят на нет. А на смену друзьям приходит безликая "цифровая толпа".

И таких одиноких людей старше 18 лет в США 61%, приводит данные CNN. Согласно прогнозам, к 2030 году почти половина всех американских женщин сознательно откажутся от замужества и минимизируют количество социальных связей. Это будет самая большая доля за всю историю страны. У мужчин цифры чуть скромнее. Но тенденция очевидна.

"Набор в бойскауты снизился на 40%. Тех, кто посещает церковные службы, с каждым годом становится меньше на процент. Две трети людей не разговаривают со своими соседями. Меньше людей занимаются командными видами спорта. Сначала мы списывали всё это на пандемию ковида, но посмотрите, мы уже не так часто ходим в торговые центры и кино. Становимся всё более и более изолированными", - говорит предприниматель Скотт Галлоуэй.

И тратим больше. Банк "Морган Стенли" в очередном отчёте констатировал – "одинокая работающая женщина" - двигатель того, что называется потребительская экономика. Образованные, обеспеченные и незамужние и бездетные американки чаще покупают одежду, обувь, продукты и даже электромобили. Отсюда, как считают специалисты, навязанная маркетологами модель успешного, но одинокого человека. Большие семьи и еще шире – любые социальные группы глобальной экономике не выгодны.

И если причин одиночества много, то итог всегда один – разрыв социальных связей. Так называемая атомизация. Эксперты уже заговорили о новой ветке эволюции. Не биологической, а социальной. Мать-природа и не такое вытворяла. Вот, например, редкие эфиопские волки когда-то давно жили стаями. Но из-за особенностей рациона – в основном, это мелкие грызуны - теперь охотятся и, что важнее, живут по одиночке. Возможно, и с человеком прямо сейчас происходит что-то похожее.

"Человек активно делает карьеру, он учится, посвящает время себе много. Таковы требования времени современного. И это часто приводит к тому, что человек оказывается в такой вот изоляции, в одиночестве. И так называемое экзистенциональное одиночество в большом городе - это такая обычная вещь. Потому что для того, чтобы с кем-то покантактировать, нужно с этим человеком договориться. А у него такая же обязательная программа, огромная", - отметила Наталья Панфилова.

Ведь с точки зрения эволюции деградация — это тоже своего рода движение. Вопрос - куда? Быть может, живое человеческое общение когда-то станет рудиментом. Ну а сам Homo Sapiens к 2100 году, уйдя на удаленку и минимизировав все социальные контакты, будет выглядеть вот так (см. видео). Модель создали британские специалисты. У Анны лишний вес, варикоз, проблемы со зрением и суставами пальцев. Но главное - она абсолютно несчастна! Потому что одинока. Впрочем, с этой проблемой сейчас под силу справиться каждому. Стоит только захотеть изменить своё настоящее, а, возможно, и будущее всего человечества.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"