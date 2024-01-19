Отказ от демократии: в Германии назревает "маленькая революция"

Экономический локомотив Евросоюза поломался

Судья штата Мэн постановил, что штат не сможет исключить имя Дональда Трампа из бюллетеня для голосования на президентских выборах до тех пор, пока Верховный суд США не вынесет решение по аналогичному делу из Колорадо. И вот тут начинается самое интересное – если верховный суд примет решение в пользу экс-президента, то это положит конец попыткам по всей стране исключить его из бюллетеня. Решение же против Трампа подстегнет эти усилия и можно будет говорить о новой "отмене" бывшего хозяина Белого дома. Особенно интересно решение верховного суда в свете прошедших на неделе кокусов, в ходе которых Трамп подтвердил свое лидерство в Республиканской партии. Об отмене самого опасного оппонента заговорили и в Германии. Там у правящего светофора, коалиции из "Зелёных", социал-демократов и свободных демократов рейтинги падают с фантастической скоростью. А вот у "Альтернативы для Германии" растут.

В понедельник в Германии творилось нечто, напоминающее революцию. В Берлине у Бранденбургских ворот – 1300 человек, 680 тракторов, автомобилей и разной сельскохозяйственной техники – пока мирно, но парализовали город. А всего 15 января на улицы Германии выехало 100 000 тракторов. Фермеры требуют сохранения субсидий и отставки правительства.

Союз фермеров ФРГ уже предупредил – если правительство продолжит игнорировать требование аграриев не душить отрасль, то новые протесты начнутся уже 22 января. И они станут предвестником разрушительного политического землетрясения. Ну, то есть фермеры явно намекнули – предыдущие забастовки были лишь разминкой. И если до сих пор Шольца по-хорошему просили либо сесть за стол переговоров, либо добровольно уйти в отставку, то теперь и канцлера, и его правительство сложить свои полномочия вынудят.

"Если на улицы Германии выйдут и другие части общества – не только фермеров, служащие – если начнутся здесь серьёзные забастовки, если остановится транспорт и так далее – что может произойти, если экономическая ситуация будет дальше ухудшаться. Ну, тогда, мне кажется, дни этого правительства будут сочтены", - отметил политолог Александр Рар.

Но правящие партии убеждены – в Германии нет таких экономических проблем, которые заставили бы народ свергнуть канцлера. По мнению партий власти, в стране только одна проблема – оппозиционная партия под страшным названием "Альтернатива для Германии". И хотя АДГ протест фермеров не организовывала, а лишь поддержала, в Бундестаге считают, что это именно АДГ будоражит народ.

В Бундестаге считают, что АДГ не просто поддерживает протесты, а, прежде всего, внушает народу неправильные идеи. Например, что ФРГ сперва надо решить свои проблемы, а уже потом спонсировать какие-то другие страны - ту же Украину. Ну а ещё именно АДГ призывает прекратить экономическую войну с Москвой, потому что признаёт, что без доступных российских газа и нефти у Германии проблемы будут только увеличиваться. И ладно, если бы "Альтернатива для Германии" была просто оппозиционной и никому не интересной партией, но немецкие институты изучения общественного мнения уже доложили: рейтинг АДГ - 24 процента, и если бы парламентские выборы прошли в ближайшее время, то партия заняла бы на них второе место. В общем, ситуация явно выходит из-под контроля, и 18 января в Бундестаге по запросу правящей коалиции даже провели дебаты, на которых открыто обсудили вариант запрета "Альтернативы для Германии".

И хотя с 2017 года "Альтернатива для Германии" является парламентской партией, сейчас в Бундестаге у неё 83 места, и она считается второй по величине среди оппозиционных, но её противники всё равно убеждены, что цель у АДГ лишь одна - уничтожить демократическую Германию.

"То, что мы видим здесь, это не забвение истории, а сознательное следование нацистским идеологиям. Это явная попытка этнически определить, кому принадлежит Германия, а кому нет, и мы этого не допустим", - говорит Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии.

Члены партии АДГ хотят, чтобы Германия принадлежала немцам, а не мигрантам - нелегалам, но в современном мире такая политика крайне непопулярна на западе. Зато это как раз это идеальный повод, благодаря которому партию надеются через суд выкинуть с политической арены ФРГ.

Сопротивление в Германии нарастает с каждым днём – на улицу активно выходят и те, кто против действующего правительства, и те, кто "Альтернативу для Германии" не считают альтернативой. А чтобы народ на сомневался, что АДГ — это точно плохой вариант, на эту партию не только натравили прикормленные СМИ, но и даже на официальном уровне стали пугать самой жуткой перспективой - вице-канцлер заявил, что АДГ, когда окажется у власти, сразу же превратит Германию в копию - Россию!

"Становится всё более очевидным, что АДГ хочет создать национально идентичное государство. Она не скрывает своего мировоззрения. Правые авторитаристы хотят покуситься на суть республики. Они хотят превратить Германию в государство, подобное России", - сказал Роберт Хабек.

"Если мы будем слушать и смотреть западную пропаганду, то мы увидим два основных направления. Первое: Россия — это очень-очень страшно, и поэтому про любого деятеля, организацию, политическую партию, которую хотят замазать чёрной краской, говорят – о ужас, она имеет связи с Россией. В идеологии АДГ нет ничего человеконенавистнического или фашистского с точки зрения классического определения этого политического зла. Нет никаких связей с Россией. А есть только желание германского политического истеблишмента устранить опасного политического конкурента. И больше ничего в этом скандале нет, да и вряд ли появится", - рассуждает Николай Стариков, общественный деятель, писатель.

Причём, то, что скандала не избежать, понятно уже сейчас. Например, Шольц после того, как несколько раз был освистан, стал отказываться от неудобных встреч и теперь предпочитает общаться с недовольными через телевизор.

"Мы очень внимательно изучили аргументы фермеров и ещё раз пересмотрели наше первое предложение. Нашли хороший компромисс. Противоречия - это часть демократии. В этом году мы должны добиться большего успеха", - заявил Шольц.

О каком успехе говорит Шольц, в Германии никто не понял, тем более, что министр финансов подтвердил – помощи из бюджета для аграриев уже точно больше не будет.

Ну а когда министр лишь упомянул конфликт на Украине, толпа начала шуметь еще громче – а потому что власти Германии запланировали выделять не своим фермерам, а Киеву по 5 миллиардов евро ежегодно. В итоге Линднеру пришлось повторять свою речь дважды, чтобы аграрии точно услышали, почему для них у правительства Шольца денег нет.

Вот так неожиданно для всего мира Германия оказалась в крайне неудобной ситуации – во-первых, уже всем очевидно, что экономический локомотив Евросоюза поломался, во-вторых, похоже, что власти ФРГ готовы отказаться от святого, от демократии – и всего лишь ради запрета партии АДГ. В общем, Берлин явно в тупике – и от того, какой выход найдёт правительство Шольца, будет зависеть не только судьба Германии, но и всего либерального западного мира.

"Победа "Альтернативы для Германии"" даже на местном уровне – в такой стране как Германия – будет иметь колоссальный эффект на другие европейские страны, где тоже есть правые партии. Которые таким образом получат некую моральную политическую поддержку для своей деятельности. И партии боятся, что в таком случае может произойти вообще такая маленькая революция в Европе. И либеральные элиты просто сойдут на нет. И они будут заменены именно правыми элитами. Которые хотят совсем другую Европу. Они предпочитают Европу суверенных государств", - заявил Александр Рар.

Эту тему неизбежных революций даже поднял на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Испании. Педро Санчес с ужасом доложил - в западных странах обозначилась ужасная стойкая тенденция распространения автократических режимов. То есть народ всё чаще добровольно отказывается от прекрасной демократии и голосует за ужасных автократов, как называют на западе всех лидеров, которые отказываются следовать правилам Вашингтона. Так что, похоже, запретить "Альтернативу для Германии" вряд ли получится, так же, как и не удаётся запретить Трампа – им отдают свои голоса те, кто устал от действующей на западе политической системы.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"