По опросам, две трети болгар против сноса памятника

В Болгарии вновь заговорили о необходимости демонтировать стоящий в Пловдиве монумент советскому воину-освободителю, более известный как памятник Алёше. Соответствующую инициативу настойчиво рекомендуют рассмотреть мэрии города, если идея будет принята, памятник будет демонтирован уже до конца года и переедет в Музей коммунистического искусства. Особо прекрасна причина, по которой требуют памятник убрать. Он якобы слишком большой для города, виден отовсюду. Раздражает. Напоминает об очень неприятном: о России и её роли в истории Болгарии.

Прошло 60 лет. Рука Алеши по-прежнему сжимают автомат. Но защита теперь нужна уже нашему воину. 17 января люди выстроились живой цепью вокруг горсовета Пловдива, чтобы спасти легендарный монумент:

"Это символ Пловдива, я там была на выпускном вечере, я водила туда своего ребенка. Это особенное место!"

У монумента собирались ветераны, сюда приезжали молодожены, здесь принимали в пионеры. У нескольких поколений жителей Пловдива и всей Болгарии с памятником Алеше связаны свои воспоминания. Но память теперь мешает молодым проевропейски настроенным политикам.

"Признать памятник Алеше символом оккупации Болгарии с 1944 по 1947 год. Это был унизительный период для болгарского народа. Конечно, ни в коем случае мы не поддерживаем гитлеровский фашизм, который уже давно побежден. Но мир сегодня лучше не только потому, что фашизм был истреблен, а еще потому что Советский Союз так удачно развалился", - заявил Владимир Славенски, депутат от партии "Демократы за сильную Болгарию".

Антикоммунизм и русофобия в одном флаконе прекрасно вписываются в современный общеевропейский тренд. А за, казалось бы, правильными словами о фашизме все равно скрывается неонацизм. Ведь борьба с инакомыслием, с памятниками и историей, в том числе и более давней, это только начало.

"Чем ближе страна к России, чем более добрососедские у нас были отношения, тем жестче и последовательнее прозападные элиты стараются порвать память о прошлом. До чего договорились в той же Болгарии - что в составе Турции Болгарии было хорошо. А русские чуть ли не насильно их из Турции вырвали и сделали самостоятельными - ужасные. А я напомню, что если бы мы чуть помедлили, то и спасать было бы некого. Потому что турки развязали массовый террор в Болгарии после подавления восстания", - рассказал Дмитрий Журавлев, политолог, директор Института региональных проблем.

В данном случае речь о событиях второй половины 19 века, когда 3 марта 1878 года был подписан мирный договор между Российской и Османской империями, положивший конец русско-турецкой войне. Результатом стало появление на карте мира нового независимого государства - Болгарии.

В самой Болгарии 3 марта официально является нерабочим днем. Пока является. Но не факт, что и на него посягнут болгарские политики. Ведь и снести "Алешу" они пытались уже не раз - в 90-е монумент отстояли жители Пловдива. Те события особенно остро переживал ветеран войны Алексей Скурлатов, вспоминает его дочь Нелли Куйрукова. Разведчик и связист, он вместе с болгарскими солдатами освобождал балканскую страну, а затем стал прообразом памятника Алеше. На фотографии Скурлатов возле монумента вместе с Методи Витановым, который и разыскал однополчанина после войны. Почетного гражданина Пловдива, Алексея Ивановича Скурлатова не стало в 2013-м. Сегодня история со сносом памятника повторяется.

"Чувство тревоги, как и у всего нашего российского народа. Это памятник воинам-освободителям, русским солдатам, которые освобождали Болгарию, которые воевали вместе с болгарскими солдатами. Чувство обиды за то, что из нас - освободителей, русских солдат - вдруг нас превратили в оккупантов. Теперь мы - оккупанты. Мы их освобождали, Болгарию. Мы помогали им подниматься после войны на ноги, помогали им строить города. Мы просто дружили. Была русско-болгарская дружба. И она до сих пор есть, существует и никуда не делась. И, надеюсь, никуда не денется", - рассказала Нелли Куйрукова.

По опросам, две трети болгар против сноса памятника Алеше. Под давлением общественности мэр Пловдива снял вопрос о перемещении монумента в Музей социалистического искусства в Софии и предложил провести референдум. Вот только будут ли результаты подведены честно - большой вопрос. Ведь Пловдив - хоть и второй по величине в Болгарии, но просто город. А из столицы уже звучат самые радикальные предложения - например, переписать учебники истории.

"Мы должны суметь представить болгарскому народу историю в её истинном смысле. Потому что из поколения в поколение говорят, что Россия - наш друг и освободитель, и мы должны быть ей внутренне благодарны за то, что она сделала, хотя в истории мы часто оказывались по разные стороны в различных конфликтах. Россия также часто преследовала свои собственные интересы в ущерб интересам болгарского народа", - заявил Тодор Тагарев, министр обороны Болгарии.

Зато, видимо, свои интересы защищает Болгария, когда ее военно-промышленный комплекс практически полностью работает на Украину, о чем заявил министр обороны страны. Это еще Германия или Франция могут делать вид, что имеют независимую от Вашингтона позицию. Но не более того, а на практике - все то же преклонение. Наглядный пример - во вторник в центре Дрездена неожиданно исчезла надпись в память о жертвах бомбардировок города американскими и британскими ВВС в феврале 1945-го. Тогда погибли десятки тысяч человек.

После снятия надписи власти Дрездена попытались сделать вид, что ничего не случилось. Но возмущенные горожане потребовали ответа. Ведь число жертв авианалетов, по некоторым оценкам, сопоставимо с последствиями атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Примечательно, что в мае 23-го на саммите G7 премьер-министр Фумио Кисида ни разу не упомянул, кто именно бомбил японские города. Упоминания о США в этой связи начали исчезать и из музеев. Неудивительно, что молодые японцы уже не могут ответить на вопрос, который еще два поколения назад для их бабушек и дедушек даже не стоял.

Теперь Германия. Впрочем, чего ожидать от страны, которая вот уже 80 лет фактически находится под американской оккупацией. Вот и Болгария, следуя в общеевропейском тренде, готова с легкостью переписывать историю. Государственная дума в специальном заявлении выразила крайнее возмущение в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю в Пловдиве. Такие планы российские депутаты считают очередной безрассудной выходкой представителей партии "Демократы за сильную Болгарию" и откровенной демонстрацией пренебрежения к истории своей страны.

В декабре в Софии расправились с монументом Советской армии. Примечательно, что, когда акт вандализма уже был совершен, софийский городской административный суд постановил снос прекратить. В случае с "Алешей" в России решили действовать на опережение. Мурманская областная дума предложила перевезти памятник в город и установить рядом с монументом "Защитникам советского Заполярья". В народе его тоже называют "Алешей".

"Если здравомыслящие граждане Пловдива, Болгарии отстоят памятник, и он останется на месте, то меня это, честно говоря, полностью устроит. Если решение будет принято и памятник будут переносить, вот обратите внимание на этот этап, на эту развилку - я считаю, что надо сделать все, чтобы его забрать", - отметил Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы.

У так называемой декоммунизации в Европе солидный стаж. Все началось с распадом СССР, а особенно активно процесс пошел 10 лет назад. Только в Польше снесли более 400 памятников и мемориалов. В 23-м в Хжовице ломали монумент на месте гибели 620 красноармейцев, освобождавших город. А в Старграде убрали колонну Победы. На ее месте власти планировали построить жилой комплекс, хотя под памятником - захоронение около двух тысяч советских воинов.

На втором месте среди государств-вандалов - Чехия. Более 30 снесенных памятников. Один из самых известных - маршалу Коневу в Праге - долгое время пытались защищать активисты-антифашисты. Но в 20-м монумент все же был разобран.

Не отстают и страны Балтии, и Молдавия. А больше всех старается Украина - под ножи бульдозеров и ковши экскаваторов идут памятники всем, кто так или иначе был связан с Россией в разные эпохи - поэтам, писателям, императорам и военачальникам. В 2023-м в Киеве снесли памятник генералу Ватутину. А ведь это был год 80-летия освобождения столицы Украины от фашистов. Но для отчета перед западными кураторами, когда нет реальных побед на поле боя, видимо, хороши и победы над историей. Мнимые победы. Ведь люди, которые не помнят прошлого, очень сильно рискуют. И не от того, что может обидеться Россия, а потому что прошлое может повториться.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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