Уничтожено свыше 5 тысяч украинских военнослужащих

Российские войска за минувшую неделю, с 13 по 19-е января, нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием. Использовались как гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал", так и беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели поражены: разрушены предприятия, занимавшиеся ремонтом вооружения и техники, изготовлением боеприпасов и разведывательно-ударных БпЛА.

Поражены также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов. Общие потери ВСУ за неделю превысили 5600 боевиков.

В частности, подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии в течение недели отразили 15 атак ВСУ. Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожено 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки ЗРК "Стрела-10".

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