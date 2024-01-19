Собянин рассказал о строительстве второго дублера Киевского и Калужского шоссе

Протяженность первой очереди трассы – более 8 километров

Первую очередь дороги Мамыри — Пенино — Шарапово сдадут в этом году. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, нагрузка на Калужское и Киевское шоссе снизится за счет нового дублера.

"Во время строительства второй очереди продлим дорогу от ул. Николо-Хованская до ул. Адмирала Корнилова. От МКАД до трассы "М3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна" можно будет доехать, минуя Калужское шоссе", - сообщил Собянин.

Мэр уточнил, что готовность второго дублера Киевского и Калужского шоссе составляет примерно 70%.

"Протяженность первой очереди трассы – 8,2 км. На ней будет два путепровода тоннельного типа для связи с поперечными магистралями, мост через реку Сосенку и еще один мостовой путепровод в районе СНТ "Родник", – сообщил Собянин.

Ранее Собянин анонсировал завершение нескольких крупных транспортных проектов в Москве. В городе построят 90 километров дорог, несколько десятков мостов, пешеходных переходов и других искусственных сооружений.

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