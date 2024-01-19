Спасатели эвакуируют людей в районе пожара у ТЦ "Европа-Азия" в Челябинске

Велика угроза распространения огня на соседние здания

Огонь охватил более 1 тысячи квадратных метров территории рынка у ТРК "Европа-Азия" в Челябинске. Велика угроза распространения огня на соседние здания, спасатели эвакуируют людей из расположенного рядом торгового комплекса, сообщили в МЧС.

В экстренной службе уточнили, что основные усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания, защите соседних зданий и эвакуации людей. Эвакуируется ТЦ "Европа-Азия".

Рынок был уже закрыт, когда начался пожар, людей в торговых рядах не было. МЧС увеличило занятую в тушении группировку до 100 человек, спасатели применяют высотную технику, передает ТАСС.

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