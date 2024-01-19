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Загоревшийся на взлете в Майами "Боинг" попал на видео

17:18
  • пятница
  • 19 января 2024

Горел двигатель

Взлетавший в аэропорту Майями пассажирский "Боинг" охватило пламя. Инцидент запечатлели на видео и опубликовали в соцсетях очевидцы. Загорелся двигатель самолета.

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По данным New York Times, это грузовой "Боинг" американской авиакомпании "Атлас Эйр". О причинах аварии власти не сообщили. Экипажу удалось посадить самолет.

Ранее стало известно, что госсекретарь США не смог вовремя улететь из Швейцарии, где проходил Всемирный экономический форум. Причина - техническая неисправность "Боинга-737", на котором Энтони Блинкен должен был вернуться в США. В самолете нашли утечку кислорода, и госсекретарю пришлось ждать другой борт.

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