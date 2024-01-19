Делегация ХАМАС обсудила в МИД России прекращение огня в Газе

Переговоры вел замглавы МИД Михаил Богданов

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял в Москве делегацию радикального палестинского движения ХАМАС. Ее возглавляет руководитель бюро международных связей Муса Абу Марзук.

Как заявили представители ХАМАС в Telegram, обсуждались пути достижения прекращения огня в секторе Газа с тем, чтобы остановить агрессию против палестинского народа. Стороны также прояснили позицию палестинского движения в отношении удерживаемых им пленников.

В делегации ХАМАС высоко оценили дипломатические усилия России. Также выражена благодарность за российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинскому народу в секторе Газа, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"