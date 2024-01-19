ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Латвии ввел в действие закон об однополых браках

18:24
  • пятница
  • 19 января 2024

Референдум, которого требовала оппозиция, так и не состоялся

Поправки в законодательство, позволяющие заключать однополые браки, ввел в действие президент Латвии Эдгар Ринкевич. Референдум, проведения которого требовали оппозиционные депутаты Сейма, не состоялся. Подписанный президентом документ опубликован государственным изданием Latvijas Vēstnesis.

Россия обвинила Латвию в государственном грабеже
Из Латвии могут депортировать еще более тысячи россиян

Поправки к "Закону о нотариате" были приняты Сеймом Латвии в ноябре 2023 года. Группа депутатов обратилась к президенту республики с просьбой приостановить их вступление в силу и вынести вопрос на всенародное голосование. Однако ЦИК Латвии заявил, что не смог собрать необходимое количество подписей для объявления референдума.

В соответствии с поправками к закону, вступить в партнерские отношения могут граждане любого пола. С одним условием - они не состоят в браке. С 1 января такой же закон вступил в силу в Эстонии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.