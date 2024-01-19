Президент Латвии ввел в действие закон об однополых браках

Референдум, которого требовала оппозиция, так и не состоялся

Поправки в законодательство, позволяющие заключать однополые браки, ввел в действие президент Латвии Эдгар Ринкевич. Референдум, проведения которого требовали оппозиционные депутаты Сейма, не состоялся. Подписанный президентом документ опубликован государственным изданием Latvijas Vēstnesis.

Поправки к "Закону о нотариате" были приняты Сеймом Латвии в ноябре 2023 года. Группа депутатов обратилась к президенту республики с просьбой приостановить их вступление в силу и вынести вопрос на всенародное голосование. Однако ЦИК Латвии заявил, что не смог собрать необходимое количество подписей для объявления референдума.

В соответствии с поправками к закону, вступить в партнерские отношения могут граждане любого пола. С одним условием - они не состоят в браке. С 1 января такой же закон вступил в силу в Эстонии.

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