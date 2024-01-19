Десять человек пострадали из-за поломки горнолыжного подъемника в Яхроме

Лыжники провисели на высоте несколько часов

Горнолыжный подъемник вышел из строя на курорте "Степаново" в подмосковной Яхроме. По предварительной информации, неисправность произошла в колесе привода, в результате ЧП могут быть пострадавшие, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщается, сотрудники комплекса эвакуировали нескольких застрявших посетителей. Ожидается прибытие спасателей для эвакуации остальных лыжников.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщает, что с высоты сорвались около десяти человек. Как минимум трое пострадали: у одной женщины диагностировали перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин – в состоянии средней тяжести. По данным издания, у подъемника провис трос и фуникулер резко затормозил. Очевидцы утверждают, что некоторые отдыхающие сами начали прыгать вниз, не дожидаясь эвакуации

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