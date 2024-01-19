Японский модуль SLIM совершил посадку на поверхность Луны

Связь с модулем стабильная

Японский аппарат достиг спутника Земли. Исследовательский модуль Smart Lander for Investigating Moon совершил посадку на поверхность Луны.

Ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября 2023 года. Кроме лунного модуля, носитель успешно вывел на орбиту рентгеновскую обсерваторию X-ray Imaging and Spectroscopy Mission.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, которое вело прямую трансляцию, связь с модулем стабильная, статус миссии подтверждается. Аппарат предназначен для изучения кратеров и рельефа поверхности Луны. JAXA проверяет данные телеметрии, в ближайшее время агентство сообщит, была ли посадка успешной.

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