Российские дроны уничтожили склады в глубоком тылу ВСУ

Объекты заранее выявила разведка

Российские дроны-камикадзе успешно уничтожили склады украинской армии в глубокой тыловой зоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки войск "Юг" ВС России.

По информации военного, расчет российских ударных FPV-дронов камикадзе успешно отработал по целям в тылу противника. Офицер подчеркнул, что некоторые объекты были заранее выявлены с помощью средств разведки и РЭБ, другие обнаружены операторами дронов уже во время полета.

Сообщается, что каждый дрон нес на себе боевую часть массой в 2,5 килограмма. Беспилотники уничтожили два склада с боеприпасами и один блиндаж.

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