Действия Парижа провоцируют эскалацию боевых действий

МИД России предъявил послу Франции Пьеру Леви факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины. Французский дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство и посетил его 19 января.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что 16 января ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Около 60 боевиков погибли, два десятка получили ранения. Большую часть из них составляли французские граждане.

Послу Франции указали, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа. Французские власти потворствуют деятельности в стране рекрутинговых компаний, которые набирают наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Запад, в том числе и Франция, ведут "войну по доверенности". Они неуклонно наращивают поставки режиму Зеленского вооружений и военной техники, провоцируют эскалацию боевых действий. Это приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения Украины, а Париж превращает в соучастника военных преступлений киевского режима.

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