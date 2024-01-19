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Оповещение о ракетной опасности задействовано в Курске

21:20
  • пятница
  • 19 января 2024

Жителям рекомендуют укрыться в безопасном месте

Оповещение о ракетной опасности запущено в Курске. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал об этом в Telegram.

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Глава региона рекомендовал жителям города не подходить к окнам, а лучше всего укрыться в помещениях без окон – в коридоре, ванной или туалете. Тем же, кто оказался на улице, советуют срочно уйти в безопасное место.

17 января Курскую область атаковал украинский беспилотник. Дрон-камикадзе повредил домовладение в селе Свердликово Суджанского района и автомобиль. Никто из жителей не пострадал.

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