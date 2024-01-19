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Минюст признал иноагентами пять человек и две организации

21:49
  • пятница
  • 19 января 2024

Пополнившие список физлица выступали против СВО

Реестр иностранных агентов пополнился новыми именами. Минюст включил в перечень экоактивистку Евгению Чирикову, социолога Григория Юдина и блогер Владислав Олейник. В перечне оказались также главный редактор признанного ранее иноагентом интернет-издания "Верстка"* Лола Тагаева и депутат Смоленской областной думы Владислав Живица.

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Иноагентами признаны и две организации. Это лекторий "Живое слово" и "Комитет ингушской независимости".

В сообщении Минюста поясняется, что все пятеро включенных в список граждан выступали против специальной военной операции России на Украине. Они уже покинули страну. Поясняется, что иноагенты распространяли недостоверную информацию о деятельности властей и материалы других иноагентов.

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