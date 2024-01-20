В регионах России закрывают дороги из-за непогоды

Сохранятся сложная ситуация

Число российских регионов, испытавших на себе удар мощного циклона, растёт - в Пермском крае, Удмуртии и Кировской области закрыты трассы для фур и пассажирских автобусов.

По-прежнему во власти стихии Татарстан. Такого обильного количества осадков там не было пять лет. Метель сопровождается ветром до 23 метров в секунду. Растёт число аварий. Этой ночью на трассе М7 "Волга" столкнулись более 20 автомобилей. Пострадали два человека.

На помощь водителям приходят спасатели. Сотрудники МЧС вытаскивают застрявшие машины. На дорогах работают пункты обогрева. Приходит в себя после сильного снегопада столичный регион, непогода бушует и на юге страны.

Все подробности - у Александры Сергомасовой (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"