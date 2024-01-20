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Ремонтникам вручили высокие награды на передовой

11:53
  • суббота
  • 20 января 2024

Они помогают восстанавливать повреждённую технику

Заслуженные награды получили военнослужащие ремонтно-эвакуационных подразделений группировки "Центр". Особо отличившимся при выполнении боевых задач командование вручило медали Жукова, "Участник специальной военной операции", а также знаки отличия.

Благодаря слаженной работе бригад десятки единиц техники восстановлены и вернулись на передовую. Церемония награждения проходила в одном из ремонтных цехов в непосредственной близости от линии соприкосновения, сообщает "ТВ Центр". 

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