Ремонтникам вручили высокие награды на передовой

Они помогают восстанавливать повреждённую технику

Заслуженные награды получили военнослужащие ремонтно-эвакуационных подразделений группировки "Центр". Особо отличившимся при выполнении боевых задач командование вручило медали Жукова, "Участник специальной военной операции", а также знаки отличия.

Благодаря слаженной работе бригад десятки единиц техники восстановлены и вернулись на передовую. Церемония награждения проходила в одном из ремонтных цехов в непосредственной близости от линии соприкосновения, сообщает "ТВ Центр".

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