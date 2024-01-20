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Ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ

10:18
  • суббота
  • 20 января 2024

Выполнена важная задача на линии соприкосновения

К северо-западу от Артёмовска ярославские десантники овладели опорным пунктом ВСУ. Очередной вражеский объект обнаружил расчёт беспилотников. По переданным координатам отработали артиллерия и дроны-камикадзе.

Только после этого бойцы, скрытно подобравшись к опорнику, атаковали неприятеля.  Сопротивление врага было быстро сломлено. Наша штурмовая группа ликвидировала радикалов и улучшила положение российских подразделений по переднему краю, сообщает "ТВ Центр".

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