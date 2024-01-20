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Названы новые имена героев спецоперации

11:12
  • суббота
  • 20 января 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России привели новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Старший сержант Вадим Завялов и экипаж его БМП во время обороны населённого пункта попал под артиллерийский обстрел радикалов.

Вступил в бой с превосходящими силами противника: о новых героях СВО
Минобороны представило новых героев спецоперации

Боевая машина получила повреждения. Находясь под огнём противника, Вадим сумел быстро устранить поломку и нанёс поражение группам ВСУ. Неприятель отступил на исходные позиции.

Капитан Баир Маточкин, рискуя собственной жизнью, сумел спасти раненых бойцов из медпункта, где оказывал им помощь. Националисты били по полевому госпиталю, и несколько снарядов достигли цели.

За время выполнения спецзадач, бригада врачей под командованием Маточкина помогла более пяти тысячам наших военнослужащих, сообщает "ТВ Центр".

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